مصرع سائق عقب تعرضه لصعق تيار كهربائى بدار السلام سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرقى محافظة سوهاج سائقا يبلغ من العمر 23 سنة جثة عقب تعرضه لصعق التيار الكهربائى أثناء تفريغه حمولة سيارة نقل محملة بالرمال بناحية قرية النغاميش دائرة المركز.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة سائق عقب تعرضه لحالة صعق كهرباء أثناء تواجده للعمل بدائرة مركز شرطة دار السلام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بوصول المدعو أحمد ب خ ع 23 سنة سائق ويقيم جهينه إلى المستشفي المركزي " جثة هامدة " ادعاء صعق كهرباء.

وبسؤال عمه المدعو محمد خ ع ا 52 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام المذكور بتفريغ حمولة سيارة نقل " محملة بالرمال بناحية النغاميش دائرة مركز دار السلام ورفع قلاب السيارة لنزول الحمولة لأمس القلاب الحديدي الأسلاك الكهربائية الهوائية " ضغط منخفض " المارة بالشارع سهواً منه، وحال قيامه بإفراغ باقي الحمولة بواسطة كوريك حديدي صعقه التيار الكهربائي مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.