"مشروع مصر الرقمية وتطوير الاتصالات" واقع ملموس في أسوان.. تعرف عليه

أسوان – صلاح المسن

تنفذ الدولة المصرية المشروع القومى "مصر الرقمية - رؤية مصر 2030"، حيث تشهد محافظة أسوان، العديد من المشروعات في هذا المشروع القومي تشمل تطوير خدمات الاتصالات والانترنت وغيرها من الخدمات الرقمية.

"اليوم السابع" يقدم أبرز الإنجازات التي نفذتها وتنفذها الدولة ضمن المشروع القومى " مصر الرقمية بقري ومدن وطرق محافظة أسوان.

أولا:تم تركيب خطوط الفايبر لتقديم خدمات الإتصالات والإنترنت بنسبة 100 % داخل 13 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

ثانيا:جارى العمل علي تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت، بنسبة 50 % داخل 87 قرية أخري ضمن المبادرة الرئاسية.

ثالثا: تقوية شبكات الاتصالات، في المناطق النائية وعلى الطرق السريعة، فضلاً عن المواقع التي تشهد توسعات عمرانية جديدة.

رابعا: تم الإتفاق أيضاً على تقديم خدمة الواى فاى مجاناً للإنترنت فائق السرعة للأفواج السياحية والزائرة والمواطنين بالسوق السياحى وميدان المحطة والمواقع والحدائق بواجهة المدينة

خامسا:ربط السائح بتطبيقات تكنولوجية حديثة تتضمن الترحيب به في مدينة أسوان، وتعريفه بالمعالم والمقومات السياحية لأسوان للتسويق والترويج السياحي لها .

سادسا: التوسع في توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت، يستهدف زيادة نسب التسويق الإلكتروني للمنتجات الأسوانية من الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

سابعا: التوسع في توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت يستهدف زيادة فرص العمل وتحسين الدخل الاقتصادي للأسر والأفراد.

ثامنا: التدريب التقني والاقتصادي والذي يستهدف الشباب وتأهيلهم من خلال التدريب على تقنيات الألياف الضوئية لتوفير فرص العمل المختلفة ، ولاسيما في مجال العمل الحر .

تاسعا: تدريب 3 آلاف الشباب للعمل على نشر ثقافة التعليم الرقمي.

عاشرا: تدريب ألف سيدة في مجال ريادة الأعمال من أصحاب المشغولات اليدوية للعمل على تسويق منتجاتهم بالشكل المطلوب .

حادي عشر: بخصوص المنتفعين بالوحدات السكنية للإسكان المتميز بحى اللوتس بالعقاد سيتم تقديم عروض مجانية للمتعاقدين مع الشركة المصرية للإتصالات طبقاً للإتفاق الذى تم مع الرئيس التنفيذى للشركة.

ثاني عشر: العروض تشمل خطوط محمول وباقات للإنترنت، وأخرى لبث المحطات التلفزيونية الفضائية وغيرها من الخدمات الرقمية .

ثالث عشر: تقديم تسهيلات المنتفعين بالوحدات السكنية للإسكان المتميز بحى اللوتس في الدفع عند التعاقد منها التقسيط على مدار عام لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين .