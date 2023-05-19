مراكز شباب كفر الشيخ تنظم المبادرة الرئاسية "مودة" ومعارض أندية الفتاة والمرأة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز شباب شنو التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، المبادرة الرئاسية "مودة" لتدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق، وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى، والدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بالمحافظة، تستقبل الشباب المقبل على الزواج في الفئة العمرية من 19 وحتى 35 عاما وفق ضوابط المبادرة الرئاسية «مودة» بقري حياة كريمة فى "كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، مطوبس، دسوق " وفى إطار التعاون المشترك بين مؤسستي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وضمن تحقيق رؤية الوزارة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وتفقد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يرافقه الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والوفد المرافق، معارض أندية الفتاة والمرأة المشاركة من مراكز شباب "دسوق، إبشان، كفر الشيخ، الرياض" المشاركة قبيل إعلان لجنة التحكيم الفائز من معارض أندية الفتاة المشاركه، بختام فاعليات الدوري الرياضي للاتحاد العام، بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز نادى الفتاة والمرأة بمركز التنمية الشبابية بدسوق فى المركز الأول و فاز نادى الفتاة بمركز شباب الرياض بالمركز الثاني ومعرض منتجات نادى الفتاة بمركز شباب إبشان بالمركز الثالث والمركز الرابع من نصيب مركز شباب كفر الشيخ، قدمت المعارض نموذجاً للأعمال الفنية والمشغولات اليدوية من الإكسسوارات وتصميم الحلي والتطريز بالخرز وأعمال والخيامية والكليم اليدوي وغيرها من المعروضات التي صممت بأيدي عضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب.



جانب من معرض اندية الفتاة



معارض اندية الطفل



من فعاليات مبادرة مودة