مدير تعليم الجيزة يتفقد جاهزية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

كتبت - مرام محمد

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة غدا السبت وتستمر حتى الخميس الموافق 25 مايو 2023، وذلك بمشاركة 194897 طالبا وطالبة، مقسمين على 685 لجنة على مستوى المحافظة.

وفي هذا الإطار، أصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والعمل على الحل الفورى لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحانية.

وتابع مدير المديرية إدارتى شمال والدقى، وتفقد جاهزية لجان رفاعة الطهطاوي الابتدائية وأحمد زويل الإعدادية والمستقبل الإعدادية، واطمئن على الإضاءة والتهوية ونظافة اللجان الفرعية، وكذلك تعقيمها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من نظاقة وتعقيم، كما تابع الكنترولات ومدى جاهزيتها وتوفير جميع احتياجاتها اللازمة لأداء عملها فى جو هادئ ومريح.

وشدد مدير المديرية على دور أمن اللجان الهام فى عدم السماح لأى طالب أو طالبة باصطحاب الهاتف المحمول أو أى وسائل إتصالات، حرصا على مصلحة الطالب حتى لا يتعرض إلى المساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

ومن جانبها، تابعت سمية الخطيب إدارتى الهرم وجنوب وتفقدت جاهزية اللجان والكنترولات والنظافة العامة والتعقيم والإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتكون جميع اللجان على أتم استعداد لاستقبال الطلاب وتوفير أقصى درجات الراحة والهدوء والانضباط.