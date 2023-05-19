تعليم قنا: جاهزون لاستقبال 54 ألفا و882 طالبا بامتحانات الإعدادية

قال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 / 2023، والتي تبدأ غدًا السبت وتستمر حتى الخميس 25 مايو الجاري.

أوضح السيد، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام 54882 طالبا وطالبة، موزعين على 301 لجنة على مستوى المحافظة، بينما عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني 610 طالب وطالبة موزعين على 6 لجان.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لتكون على تواصل لحظي على مدار الساعة بأفرعها بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة.

