محافظ المنوفية: إزالة 598 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إزالة 598 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ووفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى بالموجة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 179 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة " مباني" بمساحة إجمالية 17907,50م2 ، و68 حالة تعد على الأراضي الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة 3 فدان و9 قيراط و17 سهما، فيما تم تنفيذ إزالة 194 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 23956م2 ، كما تم تنفيذ 87 متغير مكاني بمساحة إجمالية 7653,20 م ، وإزالة 70 حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 6047م2.

وأكد المحافظ على استمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية والتعامل بحزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لضبط المخالفين في المهد وتحرير محاضر التبوير لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى ، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تحقيقاً للصالح العام.

جدير بالذكر أنه قد انطلقت أعمال الموجة الـ (21) لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى 14 يوليو 2023، وبدأت المرحلة الأولى من الموجة السبت 29 ابريل وتستمر حتى 19 مايو 2023.