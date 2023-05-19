محافظ الجيزة: رصف وتطوير 5 شوارع ومتفرعاتها بالبدرشين بتكلفة 22 مليون جنيه

كتب ـ سيد خلفاوى

تواصل محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري 2022/2023 .

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة البدرشين في إنجاز مشروعات الخطة ورصف وتطوير عدد 5 شوارع حيوية بتكلفة 22 مليون جنيه، وبأطوال إجمالية تصل الي 4,7 كم .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الشوارع التي تم تطويرها شملت رصف وتطوير شارع الجمهورية بمتفرعاته بطول 1 كم وبعرض حوالى 14م، ورصف وتطوير شارع صيدناوى بمتفرعاته بطول 900 م بعرض متوسط 12 م

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص (شارع مستشفى البدرشين ) بمتفرعاته بطول 1 كم بعرض متوسط 12م، ورصف وتطوير شارع المنتزه ( شارع الإدارة الصحية) بطول 400 م بعرض متوسط 10م، بالإضافة إلي استكمال أعمال رصف شارع عباس عنانى بطول 1400 م بعرض متوسط 18 م .

وأكد اللواء أحمد راشد، أن الأعمال شملت رصف طبقة الطريق وإنشاء أرصفة للمشاة ودعم الطريق بأعمدة الإنارة ومراجعة خطوط التنظيم وإزالة كل التعديات الموجودة بالطرق للاستفادة من توسعة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.