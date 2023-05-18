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جولة تفقدية لرئيس الوزراء اليوم بعدد من المشروعات بالجيزة

الخميس، 18 مايو 2023 11:15 ص
جولة تفقدية لرئيس الوزراء اليوم بعدد من المشروعات بالجيزة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ،  عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة . 
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
 
ونص مشروع القانون على أنه تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية.

مجلس الوزراء

جولة رئيس الوزراء

مشروعات محافظة الجيزة

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس



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