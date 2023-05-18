محافظ مطروح يفتتح مبنى الإدارة الاجتماعي بمدينة الحمام.. صور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، يرافقه، وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام، مبنى الإدارة الاجتماعية بالحمام بمساحة اجمالية 300م2 بتكلفة نحو 2 مليون جنيه لتخدم أهالى مركز الحمام، وتضم الادارة وحدات الحمام اول وثانى مع توفير خدمات وإجراءات التضامن الاجتماعى للمواطنين وربطها إلكترونيا لسرعة تقديم الخدمات.

ووجه محافظ مطروح لرئيس مدينة الحمام بدراسة تسيير أتوبيس مشروع نقل جماعى تنقل الموظفين والاهالى إلى منطقة حفر الباطن حيث توجد الإدارة الاجتماعية للتيسير على المواطنين، وكذلك توفير مقاعد جلوس للمواطنين خلال تقديم الخدمات الاجتماعية لهم.

على صعيد آخر كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح افتتح خلال زيارته الميدانية لمدينة الحمام، وحده ساحل العميد الصحية بالكيلو 90 طريق، والتى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية, ودعم فرش من وزارة الصحة، يرافقه كلا من النائب صالح سلطان والنائب رزق جالى، والنائب رزق علوان، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، وجيه عبد الرازق رئيس مدينة الحمام.

ومن جانبه، قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مساحة مبنى الوحدة الصحية 255 متر مربع- على مساحة كلية 2000 م، و مكونة من دور أرضى ودورين علويين، وتخدم عدد السكان حوالى 6000 نسمة، خاصة وأن أقرب وحده منها وحده العميد والتى تبعد عنها حوالى 13 كيلو، وتتكون الوحدة من عيادة خارجية، عيادة طوارئ الصيدلية، عيادة أسنان، تنظيم أسرة، وتثقيف صحى، معمل، تطعيم.

كما تضم الوحدة مركز تحكم دوائى لتوزيع وحصر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية للمستشفيات والوحدات بالقطاع الشرقى للمحافظة، وكذلك بها سكن للأطباء بالدور الثالث، وسكن للأطباء القوافل العلاجية التى ستخدم أهالى المحافظة.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالى المنطقة على افتتاح الوحدة الصحية موجها بأهمية توافر العنصر البشرى بالوحدة مع مزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحصر دورى بها مع دعم الوحدة بجهاز كمبيوتر لتسجيل وارد وصادر الأدوية والمستلزمات الطبية.