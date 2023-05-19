اليوم السابع
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مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا

الجمعة، 19 مايو 2023 12:22 م
مجموعة السبع تقر عقوبات جديدة على روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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قرر قادة دول "مجموعة السبع" خلال قمتهم فى هيروشيما فى اليابان اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على روسيا بهدف "حرمانها من التكنولوجيات والمعدات الصناعية وخدمات مجموعة السبع التى تساند حملتها الحربية" فى أوكرانيا.

وجاء فى بيان أن العقوبات تشمل قيوداً على صادرات منتجات "أساسية لروسيا فى ساحة المعركة"، كما تستهدف كيانات متهمة بنقل معدات إلى الجبهة لحساب موسكو.

كما جدد زعماء مجموعة السبع في بيان بشأن أوكرانيا اليوم الجمعة، التزامهم بالوقوف سوياً ضد "الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأعادوا التأكيد على التزامهم بتوفير المساعدات المالية والإنسانية والعسكرية والدعم الدبلوماسي الذي تتطلبه أوكرانيا "مهما طال الأمر".

وأعلنوا فرض عقوبات وإجراءات جديدة لزيادة التكاليف على روسيا، و"هؤلاء الذين يدعمون جهودها الحربية".

وقالوا إنهم يبنون على نجاح جهودهم لضمان أن روسيا "لا يمكنها استخدام وفرة الطاقة لديها كسلاح ضد دول المجموعة أو العالم".

وشددوا على أن السلام لا يمكن تحقيقه من دون "الانسحاب غير المشروط للقوات والمعدات الروسية" من الأراضي الأوكرانية، مؤكدين على أن هذا "يجب أن يكون جزءاً من أي دعوة للسلام".

وانطلقت اجتماعات المجموعة في هيروشيما باليابان، الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة زعماء المجموعة.

 


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