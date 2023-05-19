متحدث الرئاسة: مصر تسعى لـ"تصفير" الأزمات العربية والرئيس السيسي لا يتأخر عن التلبية

محمد شعلان

أكد السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مصر حريصة دائًما بكل صدق وإخلاص على دعم العمل العربي المشترك، ليس بالشعارات بل بأفعال حقيقية، قائلا: "نؤكد أن هناك وحدة حقيقية واشتراك تميله الجغرافيا والتشابك الحضاري والاقتصادي والتنموي".

وقال المستشار أحمد فهمي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن مصر حريصة على دعم العمل العربي، والرئيس السيسي لا يتأخر عن تلبية العمل العربي المشترك، وهدف مصر "تصفير" الأزمات العربية العربية، وهو الأمل الأعلى والأسمى الذي يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية.

وأوضح السفير أحمد فهمي، أن المشاكل والأزمات العربية تراكمت عبر عقود ماضية، والهدف هو الدفع القوي والتقدم خطوات سريع ومحددة وعملية في طريق تصفية وتصفير هذه الازمات، مؤكدا أن هناك الكثير مما هو مشترك بين الشعوب العربية، على مدار القرون السابقة، والقادمة إن شاء الله.