لماذا قد يحدث إجهاد وتوتر للعين عند ارتداء العدسات اللاصقة؟

كتب – حسام الشقويرى

إجهاد العين شائع عند كثير من الناس، خاصة عند ارتداء العدسات اللاصقة، و يمكن أن تعاني من إجهاد العين عند ارتداء العدسات اللاصقة لأسباب عديدة ، بما في ذلك إجهاد العين الرقمي وفقا لما نشره موقع realsimple

ما هو إجهاد العين؟

إجهاد العين هو حالة شائعة حيث تصبح عيناك متوترة أو متعبة من الاستخدام المكثف. في حين أن هذه الحالة ليست خطيرة، إلا أنها قد تكون مزعجة وغير مريحة. في بعض الحالات ، قد يكون هذا الانزعاج من أعراض حالة كامنة أخرى.

أسباب إجهاد العين

بينما يمكن أن يحدث إجهاد العين لأسباب عديدة ، تشمل الأسباب الشائعة ما يلي :

استخدام الجهاز الرقمي

القيادة لمسافات طويلة أو إكمال المهام عن قرب

التعرض للضوء الساطع

مشكلة أساسية في العين مثل جفاف العين أو خطأ انكساري

شعور العين بالتوتر عند ارتداء العدسات اللاصقة

وقد تشعر بإجهاد عينيك عند ارتداء العدسات اللاصقة بسبب الملامسات غير المناسبة، أو الخطأ الانكساري غير المصحح ، أو الإفراط في الاستخدام، أو جفاف العين ، أو إجهاد العين الرقمي.

ويمكن أن تسبب العدسات اللاصقة غير الملائمة إجهادًا أو إزعاجًا. قد تكون ضيقة جدًا ، أو فضفاضة ، أو مركزة بشكل ضعيف على عينك ، مما يؤدي إلى حدوث تهيج.

وتعتبر فحوصات العدسات اللاصقة وتركيباتها ضرورية عند الحصول على العدسات اللاصقة. يحدد طبيب العيون الخاص بك الوصفة الطبية الخاصة بك ثم يقيس عينك ويفحصها للعثور على أفضل العدسات اللاصقة لاحتياجاتك الفريدة. يمكن أن تفعل العدسات غير الملائمة أكثر من إجهاد عينيك - فقد تؤدي إلى عدوى محتملة .