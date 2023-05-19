وأعرب كيشيدا عن شكره إلى ترودو - خلال محادثاتهما التي استمرت لنحو 30 دقيقة قبيل انطلاق القمة وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - للدعم الذي قدمته كندا في إجلاء الرعايا اليابانيين من السودان في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت هناك.

وعبر رئيس الوزراء الياباني عن أمله في العمل مع كندا لتحقيق الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وضمان السلام والاستقرار في المنطقة وفي المجتع الدولي.

كما اتفق الزعيمان على مواصلة التعاون في معالجة القضايا المتعلقة بالصين والرد على كوريا الشمالية، منوهين إلى أوجه القلق المتعلقة ببرنامج بيونج يانج النووي والصاروخي واختطاف الرعايا الأجانب.

وتحتضن مدينة هيروشيما اليابانية، اليوم، اجتماعات قادة مجموعة السبع الكبار لبحث العلاقات الصينية الروسية، والتوسع العسكري والاقتصادي لبكين، وتركز قمة هذا العام على سبعة بنود رئيسية في جدول الأعمال، بما في ذلك قضايا الأمن الجيوسياسي والعالمي، والمرونة الاقتصادية وتغير المناخ والطاقة.

ويجتمع قادة دول مجموعة السبع - كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان - سنويًا للتعاون في تحقيق الأهداف المشتركة.

ويأتي الاجتماع بين دول مجموعة السبع وسط تصاعد التوترات مع الصين في المنطقة والحرب المستمرة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يكون كلاهما محور تركيز القمة.