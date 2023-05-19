وقال (الكاف)- عبر موقعه الرسمي، مساء اليوم /الجمعة/- إن لجنة الانضباط عقدت اجتماعاً لمناقشة عدد من الأمور من بينها مباراة الأهلي والهلال السوداني التي جرت الشهر الماضي، وقررت فرض غرامة قدرها 20 ألف دولار على الأهلى لرمى الأشياء داخل البساط من قبل الجماهير، و100 ألف دولار لعدم النظام والأمن.

وأضاف: "قررت اللجنة فرض غرامة على الهلال مبلغ 50 ألف دولار أمريكي عن رمي الأشياء والسلوك غير اللائق من لاعبيه ومسؤوليه".

وأوضح أنه تمت مناقشة شكوى الاتحاد النيجيري لكرة القدم بسبب مباراته مع غينيا في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والتي جرت يوم 29 مارس الماضي، وقررت اللجنة رفض الشكوى ضد اللاعب السيني سوماه حول تزوير مزعوم لوثائقه.

كما فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحقيقًا حول ما إذا كان لاعب رواندا كيفن موهيري، مؤهلاً للعب في مباراة تصفيات أمم إفريقيا بكوت ديفوار بين رواندا وبنين، وقد وجدت لجنة الانضباط أن اللاعب المذكور غير مؤهل بعد إنذاره في المباريات السابقة، وبناء على ذلك، تم احتساب نتيجة المباراة لصالح بنين (3 / صفر) وفرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي على الاتحاد البنيني لعدم الامتثال لأحكام المادة 82 من قانون الانضباط بالكاف بسبب مقاطعة تدريب رواندا الرسمي قبل اللقاء.

كما تلقى (كاف) شكوى من الاتحاد الكاميروني ضد الاتحاد الجابوني بشأن توثيق (عمر) لاعب الجابون فلوريس دجافي خلال مباراة التأهل لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة المؤهلة إلى الأولمبياد، ووجدت اللجنة أن الاتحاد الجابوني لكرة القدم مذنبا، وقررت إقصاء المنتخب الجابوني من النسخة الحالية من بطولة كأس إفريقيا للأمم تحت 23 سنة وتعليق الاتحاد الجابوني لكرة القدم من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، وستحل الكاميرون محل منتخب الجابون وفقا للوائح المسابقة.