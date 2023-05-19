اتفق قادة المجموعة الرباعية بين الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان على عقد قمتهم فى مدينة هيروشيما اليابانية، لضمان اجتماع القادة الأربعة لإبراز ما حققته المجموعة من تقدم خلال العام الماضى، وذلك بعد أن اضطر الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى تأجيل زيارته إلى أستراليا.
وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة أنه بناء على هذا الاتفاق، فمن المقرر أن يشارك بايدن، بالإضافة إلى مجموعة السبع، في الاجتماع الشخصي الثالث لقادة الرباعية مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك على هامش مجموعة السبع المنعقدة حاليا في اليابان.
وبحسب البيان، فمن المقرر أن يرحب القادة الأربعة خلال لقائهم المرتقب بأشكال جديدة من التعاون الرباعي في التكنولوجيا الرقمية الآمنة والكابلات البحرية وبناء قدرات البنية التحتية والوعي بالمجال البحري، بالإضافة إلى مشاركة التقييمات الاستراتيجية.
وشكر بايدن رئيس الوزراء الأسترالي وكذلك رئيسي وزراء اليابان والهند على مرونتهم، معربا عن تطلعه إلى إعادة جدولة زيارته إلى استراليا.
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