فوز مراكز شباب إدريجة والصافية وبلطيم بكأس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر

كفر الشيخ- محمد سليمان

فاز مركز شباب إدريجة فى لعبة كرة اليد ممثلاً لإدارة شباب كفر الشيخ، بكأس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وفريق السلة فاز مركز شباب الصافية بالمركز الأول وكأس الاتحاد والمركز الثانى أريمون، كما جاء ترتيب الفائزين فى لعبة تنس الطاولة كالتالى اللاعب عبد الرحمن منصور مركز أول من أبو قطفة والثانى رامز ابراهيم من أبو قطفة وصلاح عبد الجليل من مركز شباب الصافية، فى خماسى كرة القدم فاز فريق الربع من إدارة شباب بلطيم، بكأس الإتحاد العام، وجاء فريق مركز شباب اصلاح شالما فى المركز الثانى، وجاء مركز شباب بيلا فى المركز الثالث، وأسفر تحكيم معارض منتجات أندية الفتاة والمرأة عن فوز مركز التنمية الشبابية بدسوق بالمركز الأول.

وأهدى الدكتور ماجد العزازى، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، درع الاتحاد للدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، فى مستهل حفل تسليم كأس الاتحاد للفرق الفائزة فى ختام دورى الاتحاد العام بمحافظة كفر الشيخ، كما أهدى "محروس" درع مديرية الشباب والرياضة إلى رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، قبيل إعلان نتائج الفرق الفائزة فى ختام الدورى، الذى اختتم برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ومنح كأس الاتحاد للفرق الفائزة فى ختام دورى الاتحاد العام بالمحافظة سلمه رئيس الاتحاد العام ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، ووجه رئيس الاتحاد الشكر لمديرى إدارات التنمية الرياضية ومديرى الإدارات الفرعية وطاقم الحكام الرياضيين من فريق عمل إدارة التنمية الرياضية والأداء الرياضى، ورئيس مجلس إدارة نادى كفر الشيخ، ومدير فرع الاتحاد بكفر الشيخ وفريق عمله بالمحافظة.



تكريم الفائزين تكريم الفائزين



تكريم لاعبه مشاركة في كأس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر تكريم لاعبه مشاركة في كأس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر