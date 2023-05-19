اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فتح منافذ التموين بالوجه القبلى لطرح السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بتخفيض 25%

الجمعة، 19 مايو 2023 04:00 ص
فتح منافذ التموين بالوجه القبلى لطرح السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بتخفيض 25% منفذ تموين - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الجمعة، بالوجه القبلى لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، بنسبة 20 إلى 25%  كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر مايو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

وطرحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين، ضمن المقررات التموينية عن شهر مايو الجارى.


التموين

زيادة الدعم

دعم التموين

زيادة دعم التموين

مخزون السلع التموينية

السلع التموينية المدعمة



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