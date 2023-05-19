سفير البرتغال يزور جامعة عين شمس للاحتفال باليوم العالمى للغة البرتغالية

كتب ـ محمود راغب

استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، سفير البرتغال روي ترينو، والدكتورة إيرما جونثالث الملحق الثقافى بسفارة البرتغال، والدكتور عبد الإله سويس الأستاذ بجامعة افيرو بالبرتغال، بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن وذلك بمناسبة اليوم العالمى للغة البرتغالية، وتعد هذه الزيارة الأولى لسفير البرتغال لجامعة عين شمس وقسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن منذ توليه هذا المنصب فى أبريل الماضى.

و حرص سفير البرتغال أثناء لقائه بنائب رئيس الجامعة أن يوضح رغبة سفارة البرتغال فى الاستمرار فى دعم قسم اللغة البرتغالية وتوطيد أواصر العلاقات مع جامعة عين شمس إيماناً منه بأهمية الدور العلمى والثقافى الذى تقوم به جامعة عين شمس بشكل عام وكلية الألسن، خاصة فى مجال نشر اللغة والثقافة البرتغالية والعمل على تخريج طلاب متميزين فى مجال اللغة والأدب والترجمة الى سوق العمل.

وتم الإشارة فى هذا اللقاء إلى ضرورة توقيع بروتوكول فى القريب العاجل مع جامعة افيرو تحت إشراف الدكتور عبد الإله سويس من أجل القيام بتبادل طلابى بين دارسي اللغة العربية فى البرتغال ودراسي اللغة البرتغالية فى مصر وعقد محاضرات أون لاين بين طلاب الجانبين .

وخلال الاحتفال الذى أقيم بكلية الألسن بمناسبة اليوم العالمى للغة البرتغالية، ألقت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن كلمة بدأتها بنبذة عن نشأة كلية الألسن ودورها التنويرى منذ عصر النهضة وحتى الآن فى مجال الدراسات الأدبية واللغوية والترجمة وانتقلت بعد ذلك للحديث عن نشأة قسم اللغة البرتغالية منذ 2018 والتحديات التى واجهت القسم منذ افتتاحه وأهمها تزامن بدايته مع جائحة كوفيد 19 ودور سفارة البرتغال وجميع السفراء السابقين بالتعاون مع معهد كامويش .

وألقت الدكتورة ريهام عزت رئيس قسم اللغة البرتغالية بالقاء كلمتها والتى شكرت فيها سفير البرتغال لحضوره الاحتفالية وتمنت له نجاحه فى مهمته بمصر وأعربت عن رغبتها فى استمرار التعاون الدائم بين قسم اللغة البرتغالية والسفارة .

كما تم عرض فيديو خاص بطلاب الفرق المختلفة بقسم اللغة البرتغالية يتحدثون فيه عن مدى التأير الايجابى لدراسة اللغة البرتغالية فى إتاحة فرص لهم فى سوق العمل فى مجال الترجمة وشركات الاتصالات والسياحة وغيرها.

وانتهت فاعليات اليوم الأول من احتفالية اليوم العالمى للغة البرتغالية بسيمنار قام بالقائه الدكتور عبد الاله سويس الأستاذ بجامعة افيرو بالبرتغال تحدث فيه عن " قضايا حول الترجمة من البرتغالية الى العربية: الاستراتيجيات اللغوية فى ترجمة أزمنة الأفعال واستعمالها فى السياقات التواصلية " ولقد لاقى هذا السيمنار تفاعلا كبيرا من طلاب القسم وأساتذته.