آداب عين شمس تكرم الكاتب الصحفى أكرم القصاص بختام مناقشة مشروعات التخرج

كتب محمد صبحى

شارك الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، فى حضور تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم علوم الإعلام والاتصال بكلية الآداب جامعة عين شمس، وهما مشروع مجلة "نرد 7 " ومجلة "بوصلة".

كما شارك فى لجنة التحكيم الدكتور محمد الباز رئيس تحرير الدستور، والدكتور محمود مسلم رئيس تحرير الوطن في ضيافة الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام وعلوم الاتصال بالجامعة، والدكتورة مي حمزة رئيسة قسم الإعلام بالكلية، والدكتورة هبة سيد المشرف العام على المشروعين.

وقال الكاتب الصحفى أكرم القصاص إن مجلة نرد 7 تقدم تجربة مهمة في المجلات المتخصصة، وتعالج موضوعات السياحة بكل أفرعها، بينما مجلة بوصلة، منوعة وتتضمن موضوعات متعددة، مبروك لكل الطلاب، بقسم الإعلام كلية الآداب، جامعة عين شمس، الذين أصبحوا على أبواب المهنة والعمل بالصحافة، بتجارب وأفكار مبشرة.

وعلى هامش حفل مناقشة مشروعات التخرج كرمت كلية الآداب بجامعة عين شمس الكاتب الصحفى أكرم القصاص والدكتور محمود مسلم والدكتور محمد الباز، موجهًا الشكر إلى الكلية.

كما التقى القصاص مع الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، موجها الشكر لجامعة عين شمس والدكتورة هبة شاهين



الكاتب الصحفى أكرم القصاص