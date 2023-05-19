وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن المركز الوطني الأمريكى للتحذير من تسونامى أصدر إنذارا من موجات تسونامي للسواحل التي تقع في نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال الذي يقع بين فيجى وفانواتو وكالدونيا الجديدة.

ووفقا للمركز؛ فإنه من المحتمل حدوث أمواج تسونامي بارتفاع قد يصل إلى متر على طول سواحل فانواتو؛ مخفضا تقييما كان أصدره في وقت سابق بأن ارتفاع الأمواج قد يصل إلى 3 أمتار.

فيما توقع المركز حدوث أمواج بارتفاع أصغر بالنسبة لجزر فيجي وكيريباتي وجزيرة "كرماديك" النائية التابعة لنيوزيلندا.

وذكر مركز المسح الجيولوجي أن الزلزال وقع على عمق 38 كيلومترا، كما عدل المركز التقدير الذي أصدره سابقا بأن قوة الزلزال كانت 7.7 درجة.