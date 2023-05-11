زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب جزيرة تونجا جنوبى المحيط الهادئ

واشنطن (أ ش أ)

ضرب زلزال قوته 7.6 درجة، اليوم الخميس، جزيرة "تونجا" الواقعة جنوبى المحيط الهادئ، دون أن يسفر عن سقوط أضرار أو ضحايا.

وذكر المعهد الأمريكى للدراسات الجيولوجية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أن الزلزال وقع على بعد نحو 100 كيلومتر عن جزيرة نيواتوبوتابو البركانية المعزولة (شمال)، وعلى عمق 210 كيلومترات، وأنه لم يؤد إلى خطر حدوث تسونامى.

وأضاف أنه شعر بالزلزال سكان مناطق تبعد 360 كيلومترا عن مركزه بما في ذلك فى أبيا عاصمة (ساموا) موضحا أن هزات قوية ضربت مبنى الهيئة بالقرب من أبيا، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.

جدير بالذكر أن (تونجا) و(ساموا) يقعان فى منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تلتقي فيها الصفائح التكتونية، مما يؤدي إلى نشاط زلزالى متكرر.