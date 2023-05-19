رفع 6 أطنان مخلفات وقمامة فى حملات تمهيد طرق ونظافة بقرى مدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل رجال مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، بقيادة العميد عادل شرشر رئيس المدينة، حملات مكثفة لرفع المخلفات والقمامة بالطريق، وإجراء ترميمات وإصلاحات فى الطرق بمختلف أرجاء مركز أرمنت، مما أسفر عن رفع 6 طن مخلفات وقمامة على مدار العمل في الحملات وتجميل الشوارع المختلفة.

وفي هذا الصدد قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز، بالعمل على تمهيد وترميم وفرد تربة زلطية بشوارع (أبو بكر الصديق والكنيسة والسوق حتى منطقة مسجد القارط) فى منطقة أرمنت الحيط، كما قامت أيضاً بحملة نظافة بشوارع أرمنت الحيط، وتم رفع 6 طن مخلفات وقمامة وأتربة، وذلك تحت إشراف مدير المرافق بالمركز ووكيل مرافق أرمنت الحيط ومشرفي النظافة ومعدات المركز.

فيما عقد العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعا لمتابعة سير العمل ونسب التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية (حياة كريمة)، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة مشروعات حياة كريمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بأرمنت، وموقف تنفيذ أعمال المرافق بقرى حياة كريمة ، ووجه رئيس المدينة بتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات، والتنسيق بين الجهات والمحافظة على حركة السير بالطرق، وحضر الاجتماع على عثمان نائب رئيس المركز لشئون القرى وكرم النوبى بشارة مدير التخطيط بالمركز، ومسؤولي جهاز تعمير البحر الأحمر وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت وهندسة رى أرمنت، والشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات ورؤساء القرى بالمركز.