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رئيس وزراء الجزائر أمام القمة العربية: أزمة أوكرانيا فرضت علينا تحديات كبيرة

الجمعة، 19 مايو 2023 02:41 م
رئيس وزراء الجزائر أمام القمة العربية: أزمة أوكرانيا فرضت علينا تحديات كبيرة رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن
إيمان حنا

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قال رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، خلال مشاركته فى أعمال القمة العربية فى دورتها الثانية والثلاثين، إن الأزمة الاوكرانية فرضت علينا تحديات كبيرة، ونطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه الشعب الفلسطينى، ونؤكد على أهمية الحوار مع دول الجوار .

أضاف رئيس وزراء الجزائر، قائلا: "نثمن كل الجهود المبذولة لحل الأزمة فى اليمن .

وتحتضن مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تعقد القمة للمرة الأولى منذ 12 عاما بمشاركة الرئيس السورى بشار الأسد الذى وصل أمس إلى مدينة جدة.

تأتي القمة في ظل متغيرات جيوسياسية بالمنطقة العربية، وفى مساعٍ من قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وباقى الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

وفي دورتها 32، رفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.

ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم رفعها للقمة العربية.

وأشار زكي إلى أن الاجتماع تناول موضوعات عدة، معظمها موضوعات سياسية، تتعلق بالقضية المركزية وهي قضية فلسطين أو بمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات، أو التدخلات الأجنبية الخارجية في شؤون الدول العربية.

 


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