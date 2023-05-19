وطلب بري حضور لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والإقتصاد الوطنى والتجارة والصناعة والتخطيط والصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية وحقوق الانسان.



ويتضمن جدول الأعمال مقترح قانون بتعديل المادة 112 من قانون العقوبات المتعلق بسنة السجن، بالإضافة إلى اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المواد 3 و 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزى.



ويناقش المجلس أيضا مقترح بقانون الشروع بتطبيق نظام "الدخل الأساسي الشامل" (قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.