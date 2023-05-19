رئيس مجلس النواب الأمريكى يؤكد "توقف" مفاوضات سقف الدين

أعلن زعيم الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى، كيفن مكارثى، الجمعة، أنه لا بد أن "تتوقف" المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الأمريكى، بحسب سكاى نيوز.

وقال مكارثى للصحفيين فى الكونجرس ردا على أسئلة بشأن وضع المحادثات "نعم، يجب أن نتوقف"، وجاء ذلك بعدما أكد البيت الأبيض وجود "اختلافات فعلية" بين الطرفين بشأن كيفية حل الأزمة.

وكان كبير المفاوضين الجمهوريين قال إن المحادثات بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين توقفت "مؤقتا" اليوم، فيما قال البيت الأبيض إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.

ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد. وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن النائب جاريت جريفز، كبير المفاوضين الجمهوريين الذي عينه الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، قوله "قررنا الضغط على زر الإيقاف المؤقت لأن الأمر ليس مثمرا".

وقال مسئول بالبيت الأبيض إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.

وقال المسئول "إذا تفاوض الجانبان بحسن نية وأدركا أنهما لن يحصلا على كل ما يريدان، فلا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق".