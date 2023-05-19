اليوم السابع
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رئيس تونس: حان الوقت للإنسانية للتدخل لوضع حد للانتهاكات بحق الفلسطينيين

الجمعة، 19 مايو 2023 04:09 م
رئيس تونس: حان الوقت للإنسانية للتدخل لوضع حد للانتهاكات بحق الفلسطينيين قيس سعيد
بيشوى رمزى

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الشعب العربي دفع ثمنا باهظا من اجل الحرية، بينما مازال الفلسطينيين يدفعون جحافل الشهداء من أجل أراضيهم، منسائلا عما اذا جاء الوقت للانسانية جمعاء للتدخل ووضع حد للانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
 
واوضح ان الحقبة الدولية الجديدة لا ينبغي ان تتشكل على حساب الدول العربية، موضحا أن التحديات التي يواجهها العالم العربي كبيرة، بينما يشترك الجميع في العمل على تخطيها.
 
وأشار إلى المؤامرات التي تحاك لتقويض وحدة الدول العربية، مرحبا بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، بعد سنوات من التجميد، عانى خلالها الشعب السوري من الأزمات.
 
واعتبر أن التحدي الاخر هو الحفاظ على حالة السلم الأهلي، وهو ما يتحقق بالتنمية الاقتصادية، والتي بدونها لن تشهد الدول استقرارا في المرحلة الحالية مع تواتر الأزمات.

تونس

قيس سعيد

الفلسطينيين

اخبار تونس



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