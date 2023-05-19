رئيس الوزراء الروسى يزور الصين الثلاثاء المقبل

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يبدأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، زيارة رسمية إلى الصين يومي 23 و24 مايو الجاري.

وذكر المكتب الصحفي التابع للحكومة الروسية - في بيان الجمعة - "أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف البيان "من المقرر أن يلتقي ميشوستين في بكين مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، وإجراء محادثات مع رئيس مجلس الدولة في الصين لي تشيانج".. مشيرا إلى أنه سيتم خلال المحادثات مناقشة قضايا خاصة بالتعاون الروسي الصيني في المجالين التجاري والاقتصادي وإيلاء اهتمام خاص لما يتعلق بالتعاون في قطاع الصناعة والطاقة والبنية التحتية للنقل والزراعة.

وأوضح البيان أنه من المقرر أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في نهاية الزيارة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الروسي سيزور مدينة شنغهاي لإلقاء كلمة في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيحضر هذا المنتدى رؤساء الشركات الرائدة في روسيا والصين.