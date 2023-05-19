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رئيس الوزراء الجزائرى يرأس وفد بلاده المشارك فى قمة جدة

الجمعة، 19 مايو 2023 12:13 م
رئيس الوزراء الجزائرى يرأس وفد بلاده المشارك فى قمة جدة رئيس الوزراء الجزائري
كتبت ـ إيمان حنا

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وصل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن صباح اليوم الجمعة، إلى جدة، للمشاركة في القمة العربية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم، أنه من المقرر أن يترأس رئيس الوزراء الجزائري وفد بلاده المشارك في قمة جدة. 
 
وتستضيف مدينة جدة السعودية اليوم أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32، حيث تبحث القمة العربية العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم وتطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.

 


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