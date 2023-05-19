خلل فنى فى "فيس بوك".. يرسل طلبات صداقة بشكل عشوائى دون موافقة أصحابها

كتب محمد جمال

وقع خلل فنى فى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" جعل حسابات معينة تبعث طلبات صداقة من دون موافقة أصحابها إلى حسابات أخرى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأقرت شركة "ميتا" التى تملك "فيس بوك" بالخطأ، وذكرت، بحسب ما أوردت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الجمعة، أنها أصلحت العطل.

ويخص الأمر المستخدمين الذين يتفحصون حسابات مستخدمين آخرين بشكل سرى عبر "فيس بوك".

وقال مدير اتصالات السياسة فى "ميتا"، إميل فاسكيز: "أبلغنا المستخدمين بشأن تحديث جديد على تطبيق فيسبوك، أدى إلى إرسال طلبات صداقة بشكل خاطئ لفترة وجيزة".

وأضاف: "لقد أوقفنا حدوث هذه الأمر وألغينا طلبات الصداقة التى جرى إرسالها نتيجة هذا الخطأ"، مشيرا إلى اعتذار الشركة عن إى ازعاج ربما حدث.