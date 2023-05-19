اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حى الدقى ينفذ حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة محيط جامعة القاهرة.. صور

الجمعة، 19 مايو 2023 12:12 م
حى الدقى ينفذ حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة محيط جامعة القاهرة.. صور أعمال تجميل محيط جامعة القاهرة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عيد الفتاح رئيس الحي، حملة تجميلية مكبرة بمحيط جامعة القاهرة، استهدفت رفع كافة الإشغالات والحواجز من الشوارع لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية، وتجميل وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة أرصفة المشاة لإعادة المظهر الجمالي والحضاري للحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والتندات الحديد المخالفة لجميع المحال التجارية بشارع ثروت، وتقليم وتهذيب الأشجار، وطلاء الأسوار، ومراجعة جميع أعمدة الإنارة، وإزالة جميع توصيلات الكهرباء العشوائية، ورفع السيارات المتروكة، علاوة على صيانة جميع الأرصفة وإعادتها للمشاة من عبث الباعة الجائلين.
 
يذكر أن حي الدقي شن تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، مؤخرا، حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات وتعديات الأكشاك والكافيهات على الطريق العام ومتابعة انتظام غلق المحال التجارية والورش وفقا للمواعيد الرسمية المقررة، وضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير، لتحقيق الانضباط بالحي،
 
وأسفرت الحملة عن رصد عدد 2 ورش مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، وضبط 16 سيارة ميكروباص مخالفة، إلى جانب رفع 131 حالة إشغال متنوعة لأكشاك وكافيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
IMG_9373
 

 

IMG_9378
 

 

IMG_9382
 

 

IMG_9383
 

 

 
 
 

جامعة القاهرة

حي الدقي

رفع كفاءة محيط جامعة القاهرة

اشغالات

الجيزة

محافظ الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة