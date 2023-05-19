حى الدقى ينفذ حملة مكبرة لتجميل ورفع كفاءة محيط جامعة القاهرة.. صور

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عيد الفتاح رئيس الحي، حملة تجميلية مكبرة بمحيط جامعة القاهرة، استهدفت رفع كافة الإشغالات والحواجز من الشوارع لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية، وتجميل وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة أرصفة المشاة لإعادة المظهر الجمالي والحضاري للحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات والتندات الحديد المخالفة لجميع المحال التجارية بشارع ثروت، وتقليم وتهذيب الأشجار، وطلاء الأسوار، ومراجعة جميع أعمدة الإنارة، وإزالة جميع توصيلات الكهرباء العشوائية، ورفع السيارات المتروكة، علاوة على صيانة جميع الأرصفة وإعادتها للمشاة من عبث الباعة الجائلين.

يذكر أن حي الدقي شن تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، مؤخرا، حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات وتعديات الأكشاك والكافيهات على الطريق العام ومتابعة انتظام غلق المحال التجارية والورش وفقا للمواعيد الرسمية المقررة، وضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير، لتحقيق الانضباط بالحي،

وأسفرت الحملة عن رصد عدد 2 ورش مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، وضبط 16 سيارة ميكروباص مخالفة، إلى جانب رفع 131 حالة إشغال متنوعة لأكشاك وكافيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.