ضبط 16 سيارة ميكروباص مخالفة ورفع 131 حالة إشغال خلال حملة بالدقى

كتبت - مرام محمد

شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حملة مكبرة استهدفت رفع إشغالات وتعديات الأكشاك والكافيهات على الطريق العام ومتابعة انتظام غلق المحال التجارية والورش وفقا للمواعيد الرسمية المقررة، وضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير، لتحقيق الانضباط بالحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد 2 ورش مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، وضبط 16 سيارة ميكروباص مخالفة، إلى جانب رفع 131 حالة إشغال متنوعة لأكشاك وكافيهات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر حيال المخالفين.

الجدير بالذكر أن حي الدقي شن أول أمس السبت، حملات ميدانية استهدفت متابعة انتظام غلق الورش وفقا للمواعيد المقررة، وضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير والتحميل خارج الموقف ورصد مخالفات غسيل السيارات بالطريق العام.

وأسفرت الحملات عن رصد 4 ورش مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، وضبط 15 مخالفة لسيارات مكروباص و8 مخالفات لدراجات نارية مخالفة بالانتظار أعلى الرصيف المخصص للمشاة، بالإضافة إلى 6 مخالفات لسيارات ملاكي تقوم بإلقاء مياه ملوثة على الطريق العام.