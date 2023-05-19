جولة مفاجئة لمدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر على المنشآت الصحية والمستشفيات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، جولة مفاجئة لمتابعة العمل فى المنشآت الصحية، حيث تفقد مدير الفرع العيادة الشاملة لمتابعة الانضباط وسير العمل، وقام بمتابعة أهم مشكلات المنشأة والاطمئنان على المنتفعين لتلقيهم الخدمات المطلوبة فى الوقت المناسب، والتأكد من رضاهم على الخدمة وبحث أهم مشاكلهم.

وتفقد الدكتور أحمد البرعي، قسم السمعيات واطمأن لإجراءات متابعة قياس السمع وتركيب واستلام السماعات عند الحاجه، كما تفقد قسم التخاطب متابعا دروس التخاطب للاطفال ذوى الهمم، ثم توجه مدير الفرع إلى مركز منشاة العماري، وبحث خلال الجولة انضباط العمل، والتأكد من إجراءات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وكفاءة التمريض والعاملين وتواجد التطعيمات وسلامتها، ومراجعة ترددات ومؤشرات المركز والتأكد من تقديم الخدمات بشكل جيد.

وشدد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، على الإنضباط وسير العمل وتوافر جميع الخدمات، واختتم جولته بقسم الطوارئ داخل مستشفى الكرنك الدولي، حيث أكد هناك على أهمية دور إرضاء المنتفعين فى خدمة المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير وتسهيل الخدمات لهم.

فيما شاركت منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في الإشراف الطبي على عدد من لجان المراحل التعليمية المختلفة لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي، كما شاركت المنشآت الصحية بشكل مميز للجان الخاصة بأصحاب الهمم، حيث استهدفت الوحدة الصحية لطب أسرة الزناقطة ،المرور على لجان الامتحانات من المدارس التعليمية من (الصم والبكم والمكفوفين) من أجل الاطمئنان على الصحة العامة لهم أثناء تأدية لجان الامتحانات وكذلك تقديم التوعية والتثقيف لأسرهم عن أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية الاستفادة من تلك الخدمات نظرا للاهتمام الذي توليه الهيئة لهم.

وقدم الفريق الطبي أيضاً عدد من الهدايا العينية و التشجيعية للطلاب، وتأتي مشاركة المنشآت الصحية من خلال تلك الفعاليات بهدف إبراز دور الهيئة العامة للرعاية الصحية في المجتمع المدني، واهتمامها بكل فئات المجتمع، وهو ما حققته المشاركة الفعالة للفريق الطبي من أثر إيجابي على الطلبة وأسرهم.



جانب من الجولات على المنشآت الصحية والمستشفيات بالأقصر



جولات على خدمة الأطفال بالمنشآت الصحية والمستشفيات



جولة على المنشآت الصحية والمستشفيات



جولة لمدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر على المستشفيات