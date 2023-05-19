جارديان: قادة دول السبع يفرضون عقوبات جديدة على روسيا فى قمة هيروشيما

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان إن مجموعة دول السبع ستكشف خلال قمتها المنعقدة فى هيروشيما باليابان عن مزيد من العقوبات وقيود التصدير على روسيا بسبب الحرب فى أوكرانيا.

ويتصدر الغزو الروسى لاأكرانيا أجندة القمة. وكانت الولايات المتحدة قد قرضت عقوبات صارمة على الشركات والبنوك والأفراد الروس، وتهدف العقوبات القادمة إلى تأكيد عزم دول المجموعة على دعم أوكرانيا والضغط على موسكو.

وقال مسئول أمريكى إن أحدث جهود لمجموعة السبع تهدف إلى تعطيل قدرة روسيا على الحصول على المواد التى تحتاجها فى المعركة، وسد الفجوات المستخدمة لتجنب العقوبات، ومزيد من الخفض فى الاعتماد الدولى على الطاقة الروسية، وتقييد وصول موسكو إلى النظام المالى الدولى.

وذكر المسئول، الذى لم يتم الكشف عن هويته أن التزامهم بمواصلة تشديد العقوبات على روسيا يظل قويا مثلما كان العام الماضى.

ونقلت الجارديان عن وسائل إعلام يابانية قولها إن البيان الخاص بقادة المجموعة من المتوقع أن يشكل دعوة للدول لوقف تقديم أسلحة لروسيا لملاحقة حربها فى أوكرانيا. وذكرت الصحف، نقلا عن مصادر حكومية يابانية، أن المناقشات ستركز على الكيفية التى يمكن أن تسد بها دول السبع الفجوات لتعزيز العقوبات ضد الكرملين.

ومن المتوقع أن يشبه البيان ذلك الذى أصدره وزراء خارجية السبع الشهر الماضى، والذى حث الدول على وقف تزويد روسيا بمنتجات يمكن أن يتم تحويلها إلى الاستخدام العسكرى، وإلا ستواجه ثمنا باهظا.

وقال المسئول الأمريكى إن العقوبات ستقطع نحو 70 كيانا من روسيا ودول أخرى عن تلقى الصادرات الأمريكية بإضافتهم للقائمة السوداء للتجارة. وسيكون هناك 300 عقوبة جديدة ضد الأفراد اولكيانات والسفن والطائرات.