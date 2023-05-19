اليوم السابع
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الجمعة، 19 مايو 2023 06:38 م
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توريد 116 ألفا و829 طنا من القمح بشون وصوامع الغربية

الجمعة، 19 مايو 2023 06:32 م
توريد 116 ألفا و829 طنا من القمح بشون وصوامع الغربية توريد قمح - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توريد 116829,730 طن قمح داخل 22 موقعا تخزينيا بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم اليوم استقبال 1676,899 طنا من البنك الزراعي و1090,183 طنا من شركة المطاحن إلى جانب 256,094 طنا من الشركة المصرية القابضة بإجمالي 3023,176 طنا على مدار اليوم.
 
وأوضح المحافظ أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين  وموردي القمح. 
 
يذكر أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس، قد بلغت على النحو التالي ( 1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للإردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراط و 1450 جنيه للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

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