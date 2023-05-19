توافد أعداد من المحافظات للاحتفال بالمولد الرجبي لإبراهيم الدسوقى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

توافد عدد كبير من محبي ومريدي سيدي إبراهيم الدسوقي بمختلف المحافظات، لحضور مولده الرجبي بمدينة دسوق، وذلك اليوم الجمعة بمسجده، بحضور الشيخ عطا البسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، متناولا في كلمته فضل اولياء الله الصالحين ، وأن الجزاء يوم القيامة سيكون من جنس العمل ، وعلينا أن نعمل في الدنيا لنفوز بالجنة في الآخرة.

وشهد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بزيارة عدد كبير من مريديه زيارة ضريح الدسوقي وقراءة الأوراد والقرآن الكريم على روحه، كما قام البعض بإقامة حلقات ذكر ، ثم توجه البعض إلى ضريح الشيخ محمد قيراطين القريب من مسجد الدسوقي بحضور الشيخ محمد العبسي، خليفة الشيخ قيراطين بقراءة الأوراد وإقامة حلقات الذكر، ثم أنهى بعضهم رحلته وتوجهوا من خلال السيارات عائدين لمحافظاتهم بعد أن اختتموا احتفالهم بالمولد الرجبي لسيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق.

يذكر أن هناك مولدين للعارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، المولد الرجبي والأساسي، المولد الرجبي معروف بالمولد الصغير والأساسي معروف بالمولد الكبير وتقام احتفالاته في شهر أكتوبر الميلادي من كل عام بحسب ما تحدده الطرق الصوفية.



اثار قدم الدسوقي على حجر



اقبال من المحافظات على المولد الرجبي للدسوقي



التواجد حول ضريح العارف بالله الدسوقي



تواجد عدد من المحافظات بدسوق للاحتفال بالمولد الرجبي