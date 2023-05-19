تنفيذ 23 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة بحى وسط الإسكندرية ضمن الموجة 21

شن حى وسط الإسكندرية، حملات مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف، وضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، ضمن الموجة 21، حيث قام حى وسط برئاسة عزة سعد رئيس حى وسط الإسكندرية، بتنفيذ حملات مكبرة تمت خلالها تنفيذ 23 قرار بمساحة 1200 مترا.

وأعلن حى وسط، أنه تم الدفع بحملة مكبرة بالتزامن مع انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية طبقا لخطة التنفيذ، حيث تم الدفع بعدد 2 حملة مكبرة، بحضور مدير إدارة الأملاك الأميرية بالحى، وجهات الولاية والجهات المعنية.

أسفرت الحملة الأولى عن تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة صادرة من مديرية الزراعة بمنطقة امتداد ابيس، السعادة، بحضور ممثلى جهات الولاية، والجهات الأمنية وتم استرداد 380 /م2، وتم التنفيذ بمعدات جهاز تحسين الأراضى.

كما أسفرت الحملة الثانية، عن تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة صادرة من وزارة الموارد المائية والرى بمنطقة مصرف الأملاك، وتم خلال الحملة استرداد إجمالى مساحة 85م 2 بالتنسيق مع قسم محرم وبحضور كافة الجهات الأمنية وممثلى جهة الولاية، كما تم التنفيذ الفورى لعدد 9 قرارات تابعة لوزارة الموارد المائية والرى باجمالى مساحة 185 متر لتصل إجمالى المساحة المستردة إلى 1200 متر مربع، وإجمالى القرارات المنفذة إلى 23 قرارا.

وأكدت رئيس حى وسط، على المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، وإزالة أى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.