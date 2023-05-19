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تموين بورسعيد: توريد أكثر من 9 آلاف طن من الأقماح المحلية لشون المحافظة

الجمعة، 19 مايو 2023 07:00 ص
تموين بورسعيد: توريد أكثر من 9 آلاف طن من الأقماح المحلية لشون المحافظة توريد القمح - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم توريد أكثر من 9 آلاف طن من القمح فى الشون والصوامع الذى يستمر حتى الإنتهاء من موسم الحصاد. 
 
وأضاف "عوض"، أنه تفقد بصحبة لجنة المتابعة اليومية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للوقوف على مدى سير العمل بالمنطقة، وارتفعت معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 بشونة المحافظة، وبلغ إجمالى توريد واستلام الأقماح من المزارعين بكمية تقدر ب 9 آلاف طن قمح محلى بدرجة نقاوة عالية الجودة فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلى، والتى تعمل من الساعة ال8 ص وحتى آخر سيارة توريد بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات. 
 
وأوضح مدير عام تموين بورسعيد، أن السعر يختلف حسب درجة النقاء، كما تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة. 
 
وتقوم لجان المتابعة اليومية برئاسة محمد أحمد عوض - مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد، محمد حلمى - وكيل المديرية، وخالد فهمى - مدير إدارة الرقابة، إبراهيم الدهرى - رئيس الرقابة، وممدوح رمضان - مدير صيانة الحبوب، ومحمد أشرف، وحاتم ماهر كبار مفتشى الصيانة، محمود عبد الكريم رئيس لجنة الفرز واستلام القمح بالصوامع، والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.
 
وفى نفس السياق، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بوعى وجهود المزارعين التى ساهمت فى زيادة المساحة المنزرعة بالقمح فى بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة. 
 

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