تعليم الدقهلية: رئيس لجنة بأجا سرب امتحان الدراسات وتحويله للنيابة العامة غدا

كشفت التحقيقات التى قامت بها مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بشأن تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية أمس الخميس، من إحدى لجان إدارة أجا التعليمية، كشفت التحقيقات قيام رئيس اللجنه ك ا بتصوير الامتحان ونشره قبل بدء الامتحان، مما تسبب فى الغاء الامتحان وتأجيله الى غدا السبت، وانتهت التحقيقات بإدانته وسيتم إحالته للنيابة العامة غدا، بعد اعتماد السلطة المختصة متمثله فى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، والمحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .
وكانت رصدت غرفة العمليات برئاسة هانى عنتر الواقعة وأبلغ مدير المديرية ناصر شعبان لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وقرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استكمال امتحانات مادة الدراسات غدا السبت.
وكان صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل الموافق 20 مايو، كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الاجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور رضا حجازي شدد على كل المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال الامتحانات، مؤكدا على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.
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