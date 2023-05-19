تعليم الدقهلية: رئيس لجنة بأجا سرب امتحان الدراسات وتحويله للنيابة العامة غدا

وكانت رصدت غرفة العمليات برئاسة هانى عنتر الواقعة وأبلغ مدير المديرية ناصر شعبان لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وقرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استكمال امتحانات مادة الدراسات غدا السبت.

وكان صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لل شهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل الموافق 20 مايو، كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الاجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور رضا حجازي شدد على كل المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال الامتحانات، مؤكدا على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.