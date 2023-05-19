انتهاء تجهيزات استراحات المعلمين المشاركين فى امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية.. صور

الدقهلية: شريف الديب

انتهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، برئاسة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه، من تجهيز 36 استراحة للمعلمين المشاركين في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية على مستوي المحافظة، حيث تم تجهيز 19 استراحه للمعلمين و17 استراحة للمعلمات.

وكلف شعبان خالد الجوهرى مسئول الأمن بديوان المديرية بتجهيز الاستراحات للمشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، حيث تم وضع سرير لكل معلم، إضافة إلي وجود تليفزيون وثلاجة وبوتوجاز داخل كل استراحة، وقد تابع شعبان بنفسة، وذلك حرصا منه على توفير كافة سبل الراحة لأبنائه المعلمين متمنيًا لهم السداد والتوفيق والنجاح فى أداء مهمتهم الوطنيه على الوجه الأكمل.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، ومراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين و المراقبين وذلك قبل انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي والمقرر انطلاقه السبت القادم