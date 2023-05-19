اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 03:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انتهاء تجهيزات استراحات المعلمين المشاركين فى امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية.. صور

الجمعة، 19 مايو 2023 02:13 م
انتهاء تجهيزات استراحات المعلمين المشاركين فى امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية.. صور جانب من التجهيزات
الدقهلية: شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، برئاسة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهليه، من تجهيز 36 استراحة للمعلمين المشاركين في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية على مستوي المحافظة، حيث تم تجهيز 19 استراحه للمعلمين و17 استراحة للمعلمات.
 
وكلف شعبان خالد الجوهرى مسئول الأمن بديوان المديرية بتجهيز الاستراحات للمشاركين بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، حيث تم وضع سرير لكل معلم، إضافة إلي وجود تليفزيون وثلاجة وبوتوجاز داخل كل استراحة، وقد تابع شعبان بنفسة، وذلك حرصا منه على توفير كافة سبل الراحة لأبنائه المعلمين متمنيًا لهم السداد والتوفيق والنجاح فى أداء مهمتهم الوطنيه على الوجه الأكمل.
 
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بضرورة الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، ومراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين و المراقبين وذلك قبل انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي والمقرر انطلاقه السبت القادم 
 
 
جانب من التجهيزات (2)
جانب من التجهيزات (2)

جانب من التجهيزات (3)
جانب من التجهيزات (3)

جانب من التجهيزات (4)
جانب من التجهيزات (4)

جانب من التجهيزات (5)
جانب من التجهيزات (5)

جانب من التجهيزات (6)
جانب من التجهيزات (6)

جانب من التجهيزات (7)
جانب من التجهيزات (7)

جانب من التجهيزات (8)
جانب من التجهيزات (8)

جانب من التجهيزات (9)
جانب من التجهيزات (9)

جانب من التجهيزات (1)
جانب من التجهيزات (1)

 


الدقهليه

تعليم الدقهليه

امتحانات الدقهليه

امتحان الدبلومات الفنيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة