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تعزيز العلاقات.. الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد السعودى فى جدة (إنفوجراف)

الجمعة، 19 مايو 2023 07:27 م
تعزيز العلاقات.. الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد السعودى فى جدة (إنفوجراف) الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد السعودى فى جدة

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جدة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد السعودى فى جدة
الرئيس السيسى يلتقى ولى العهد السعودى فى جدة

تصريحات الرئيس السيسى
تصريحات الرئيس السيسى

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الأمير محمد بن سلمان رحب بالرئيس، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكداً تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات.
 
من جانبه، أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدم بالتهنئة لولي العهد على تولي السعودية رئاسة القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، معرباً عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة. 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

 


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