تعاونيات البناء: بدء عقد جلسة المزاد العلنى لبيع أراضى بـ 5 مدن جديدة

كتب أحمد حسن

حددت هيئة تعاونيات البناء، يوم الاثنين الموافق 25 مايو الجارى، جلسة المزاد العلنى لبيع قطع أراضى بنحو 5 مدن جديدة.

وأكد اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه تم طرح قطع أراضٍ في عدة مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني، بمقدم 30% والباقي على 7 سنوات بأقساط نصف سنوية.

وأوضح اللواء مهندس وليد البارودي، أن قطع الأراضي المطروحة مخصصة مستشفيات ومراكز خدمات تجارية ومدرسة خاصة وحضانة؛ وذلك بمشروعات "لؤلؤة بدري 89 فدان - لؤلؤة أكتوبر منطقة حدائق أكتوبر - لؤلؤة دمياط الجديدة - لؤلؤة برج العرب 93,9 فدان - لؤلؤة القاهرة الجديدة خلف الجامعة الأمريكية بمنطقة المعاهد والجامعات - القاهرة الجديدة التجمع الأول منطقة المستثمرين الشمالية".

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ ألف جنيه بمقر الهيئة الرئيسي "3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر"، بحيث تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة الرئيسي.

وأشار اللواء مهندس وليد البارودي إلى أن تأمين دخول المزاد لقطع الأراضي المطروحة، ٢ مليون جنيه لكل قطعة، على أن يتم سداد التأمين لكل مزاد في نفس يوم الجلسة حتى الساعة ١٢ ظهرا، عدا هيكل خرساني دور أرضي حضانة D2 مقامة على قطعة أرض بمشروع القاهرة الجديدة التجمع الأول سيكون تأمين دخول المزاد مليون جنيه.