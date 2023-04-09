وزير الإسكان يقرر إعارة وليد فاروق للقيام بأعمال رئيس هيئة تعاونيات البناء

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإعارة وليد فاروق سعيد البارودي، للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالمستوى الوظيفي " الممتازة " بموازنة الهيئة التابعة للوزارة، وتكون له السلطات المقررة لشاغل تلك الوظيفة، وذلك لمدة عام اعتباراً من اليوم الأحد 9/4/2023.
وزير الإسكان يقرر إعارة وليد فاروق للقيام بأعمال رئيس هيئة تعاونيات البناءالأحد، 09 أبريل 2023 10:49 ص
الدكتور عاصم الجزار
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