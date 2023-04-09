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وزير الإسكان يقرر إعارة وليد فاروق للقيام بأعمال رئيس هيئة تعاونيات البناء

الأحد، 09 أبريل 2023 10:49 ص
وزير الإسكان يقرر إعارة وليد فاروق للقيام بأعمال رئيس هيئة تعاونيات البناء الدكتور عاصم الجزار
كتب أحمد حسن

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإعارة وليد فاروق سعيد البارودي، للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالمستوى الوظيفي " الممتازة " بموازنة الهيئة التابعة للوزارة، وتكون له السلطات المقررة لشاغل تلك الوظيفة، وذلك لمدة عام اعتباراً من اليوم الأحد 9/4/2023.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

هيئه تعاونيات البناء



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