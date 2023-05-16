تضامن الغربية: استكمال تنفيذ النشاط الطبى بقرى ونجوع محافظة الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات جمعية الأورمان، استكمال نشاطه الطبى فى مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لمرضى العيون والقلب وعدد من التخصصات الاخرى والذى يقدمه للمرضى غير القادرين فى قرى ونجوع محافظة الغربية وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة (طنطا – المحلة الكبرى – كفرالزيات – بسيون – سمنود – زفتى – قطور - السنطة).

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، على الدور المجتمعى البارز لجمعية الأورمان، والتى استطاعت أن تضع اسمها فى لوحة شرف العمل الأهلى، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة فى إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر إحتياجًا،وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة الغربية، حيث استهدفت خلال شهرمايو إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة فى مجال جراحات القلب وعلى ايدى نخبة من أفضل جراحى القلب فى مصر والعالم وأفضل خبراء القسطرة العلاجية محليًا ودوليًا وذلك بدون تحمل المريض أى نفقات على الإطلاق.

وأشار شعبان، إلى أنه فى مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهرى فى محافظة الغربية لشهر مايو من خلال توقيع الكشف الطبى على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة ما بين إزالة مياه بيضاء وياج وظفرة ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيًا احتياجه لنظارة طبيه من غير القادرين بالمجان تمامًا.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن فى إنقاذ حياة أكثر من 52 ألف مريض قلب فى المحافظات المختلفة من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت الأورمان فى توقيع الكشف الطبى على عدد على عدد مايقرب من مليون مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 210 آلاف عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 127 ألف نظارة طبية على غير القادرين فى المحافظات المختلفة.