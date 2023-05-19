تحرير 2207 مخالفات عدم تركيب ملصق إلاكتروني

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 2207 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى، و560 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، و16 مخالفات عن الدراجات النارية، ورفع عدد 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.