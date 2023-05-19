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انقطاع مياه الشرب عن قرية بلقس بقليوب 12 ساعة اليوم

الجمعة، 19 مايو 2023 02:11 م
انقطاع مياه الشرب عن قرية بلقس بقليوب 12 ساعة اليوم أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن قرية بلقس التابعة لمركز قليوب، لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 12 ظهر يوم السبت الموافق 20 - 5 - 2023.
 
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالقرية.
 
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم علي إعادة ضخ المياه علي الفور من انتهاء أعمال التطهير للشبكات.
 
 
 

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