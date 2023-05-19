انطلاق العرض المسرحي "دمى ترقص" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.. صور

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية اليوم الجمعة، انطلاق الليلة الأولى من ليالي العرض المسرحي "دمى ترقص"، التابع لبيت ثقافة الشيخ زايد، والذي تقيمه الهيئة الهامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة خلال الفترة من يوم الجمعة 19مايو ولمدة 5 أيام.

العرض المسرحي هو معالجة درامية معاصرة للنص المسرحي الأصلي "ساحرات سالِم" تأليف آرثر ميللر ترجمة الدكتور عبدالمنعم الحفني و قام بعمل المعالجة الدرامية عبده الحسيني و قد كانت الفكرة الرئيسية هي تعديل مسار الحدث الدرامي الرئيسي و سيطرة السحر والشعوذة وهيمنة السلطة الدينية و النفوذ المالي إلى إبراز تأثير البعد العاطفي للعلاقة الإنسانية بين شخوص العمل والتأكيد على قدرة الانسان على مقاومة تأثير الغيبات مع طرح تساؤل حول مصير البطل وهل كان نتيجة اختياراته الدرامية أم هو مصير محتم .

يذكر أن العرض المسرحي من بطولة مجموعة من شباب الإسماعيلية احمد اشرف، احمد ياسر، فادى سعد، عبد الرحمن وصفى، ايمان رمضان، شيرين اسماعيل، ملك احمد، ميسون السيد، محمود علي، دانيال مجدى، مونيكا سمير، أمنية محمد، اسمامة عبدالله، عمر عادل، منه مجدى، موفي المصرى، مريم الرودى، محمود خليل.

ديكور وملابس شادى قطامش، مكياج يوسف خميس، دراما حركية شريف مبارك، اشعار محمد فوزى، تأليف موسيقي والحان رفيق يوسف، إضاءة شادة عزت، ادارة مسرحية احمد حلمي، مساعد مخرج احمد ياسر، مخرج منفذ بسمة الرودى، دراما تورج عبده الحسيني، ترجمة الدكتور عبد المنعم الحفني، فني صوت حاتم فريد، مدير خشبة المسرح عبد السلام ابراهيم، العرض تأليف آثرميللر، قام بدور دانفوث الفنان الاسماعيلي محمد السيد، دمي ترقص اخراج شادى عزت.

عازفين إسلام سيد احمد، فادى يحيي شحاتة، إسلام عصام، رفيق يوسف، محمود عبد الرحمن، مينا مجدى، محمد نصر، محمد خالد.

نظم العرض فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال بيت ثقافة الشيخ زايد بإدارة سارة حسن.