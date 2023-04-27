إقبال كبير على مشروع سينما الشعب بقصر ثقافة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من جموع الشعب الإسماعيلي علي مشروع سينما الشعب بقصر ثقافة الإسماعيلية ويهدف إلى تقديم الأعمال السينمائية للجمهور بالمحافظات بأسعار مخفضة.

مشروع سينما الشعب تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع، ويعرض فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، وإخراج معتز التوني، ويقدم مشروع سينما الشعب أفلامه في حفلات في المواعيد التالية: 10 صباحًا، 2 مساء، 6 مساء، 10 مساء، . سعر التذكرة 40 جنيها وذلك بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن

كما يعرض فيلم "رمسيس باريس" بسينما الشعب الاسماعيلية بطولة هيفاء وهبي،محمد سلام، اخراج احمد خالد موسي.

مواعيده 12 مساء، 4 عصرا 8 مساء، 12 منتصف الليل.