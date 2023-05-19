اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 10:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق أعمال القمة العربية اليوم فى جدة بمشاركة الرئيس السيسى

الجمعة، 19 مايو 2023 10:00 ص
انطلاق أعمال القمة العربية اليوم فى جدة بمشاركة الرئيس السيسى الرئيس السيسى وولى العهد السعودى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتضن مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تعقد القمة للمرة الأولى منذ 12 عاما بمشاركة الرئيس السورى بشار الأسد الذى وصل أمس إلى مدينة جدة.

تأتي القمة في ظل متغيرات جيوسياسية بالمنطقة العربية، وفى مساعٍ من قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وباقى الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

وفي دورتها 32، رفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.

ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم رفعها للقمة العربية.

وأشار زكي إلى أن الاجتماع تناول موضوعات عدة، معظمها موضوعات سياسية، تتعلق بالقضية المركزية وهي قضية فلسطين أو بمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات، أو التدخلات الأجنبية الخارجية في شؤون الدول العربية.

ولفت إلى أن هناك حزمة من القرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وقال إن القرارات التي ستعرض على القمة العربية "هي قرارات تتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، معرباً عن أمله في أن تكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.

 


القمة العربية

انطلاق القمة العربية اليوم

جدة

القمة العربية ال32



الموضوعات المتعلقة

عشية "القمة العربية".. العاهل السعودى يصدر عددا من الأوامر الملكية

الجمعة، 19 مايو 2023 04:00 ص

القاهرة الإخبارية تبرز أولويات القمة العربية.. رئيس المنتدى العربى للزراعة: موارد الدول العربية تمكنها من تحقيق اكتفاء ذاتى كامل.. مدير مركز أكساد: المنطقة تحتاج حلولا عاجلة لمعالجة الفقر المائى

الجمعة، 19 مايو 2023 12:32 ص

متحدث الرئاسة في حوار لـ"من مصر": أزمة السودان وفلسطين على رأس مناقشات القمة العربية.. مصر داعمة لسوريا وحقها في استعادة الاستقرار.. نسعى لـ"تصفير" الأزمات العربية.. ويؤكد: لا تفريط في ملف المياه وندافع عن حقنا

الجمعة، 19 مايو 2023 12:20 ص

متحدث الرئاسة: الأزمة السودانية والقضية الفلسطينية على رأس مناقشات القمة العربية

الجمعة، 19 مايو 2023 12:01 ص

مستشار وزير الإعلام الكويتي: القمة العربية نجحت قبل أن تبدأ

الجمعة، 19 مايو 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة