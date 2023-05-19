انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مصنع حصير أسفل عقار سكني بالخصوص

وكانت مدينة الخصوص شهدت حريق أسفر عن إصابة 8 أشخاص في اشتعال النيران في مصنع ومخزن حصير بلاستيك أسفل عقار مكون من 9 طوابق بمنطقة عزبة الأمير بمدينة الخصوص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع ومخزن للحصير البلاستيك بشارع يحيى عبدالرازق بالخصوص، أسفل عقار مكون من 9 طوابق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء، بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع والمخزن يشغل الطابق الأول المكون من 9 طوابق، ملك "مصري ن م"، 45 سنة، مقيم بالخصوص، وجرى فحص إجراءات التراخيص والإجراءات القانونية للمصنع والمخزن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع ومخزن حصير في الخصوص، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتشكيل لجنة لفحص العقار محل الحريق وبيان تراخيص المصنع من عدمه، وطلب تحريات المباحث وبيان سبب الحريق، والاستعلام عن حالة المصابين.