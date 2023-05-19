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أكرم القصاص
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الكونغو.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بهجوم على روّاد أحد المتنزهات

الجمعة، 19 مايو 2023 01:17 ص
الكونغو.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بهجوم على روّاد أحد المتنزهات عناصر من الجيش الكونغولى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت سلطات الكونغو أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ستة آخرون في اعتداء مسلح على موكب سياراتهم في متنزه فيرونغا. وأشارت السلطات أن المصابين الستة بينهم قرويون من إقليم لوبيرو.

وبحسب ما ذكر مسؤولون بفرع شمال كيفو التابع للمعهد الكونغولي للحفاظ على الطبيعة، ضمت القافلة موظفين وفنيين لمشروعات تنمية ريفية يعملون في منطقة المتنزه، وكان ثلاثة من القتلى من "حراس البيئة" التابعين للمعهد.

وأشار بيان عن المعهد إلى أن الهجوم نفذته "مجموعة من المسلحين ينتمون إلى شبكة ماي ماي، وهي من الميليشيات المحلية". وندد معهد الحفاظ على البيئة بالهجوم، وقال إن "المصابين يتلقون الرعاية الصحية".


الكونغو

ليبرو

مليشيا ماى ماى

فيرونغا

جيش الكونغو



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